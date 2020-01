Vertenza Treofan, incontro tra i deputati del M5S e i lavoratori

Faccia a faccia tra lavoratori e parlamentari per valutare i possibili sviluppi della vertenza Treofan. I deputati Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi hanno incontrato, insieme al consigliere regionale Michele Cammarano, i lavoratori della Treofan di Battipaglia, che hanno trascorso nello stabilimento la mattina dell’Epifania e con i quali i tre esponenti del Movimento 5 Stelle hanno discusso a lungo di quali dovranno essere i prossimi passi per arrivare a uno sbocco positivo della vicenda. “Nei giorni scorsi ho già indirizzato al Ministero dello Sviluppo economico la richiesta di un incontro – ha commentato Anna Bilotti – per avere aggiornamenti sullo stato dell’interlocuzione con Jindal e sui tempi di convocazione del nuovo tavolo ufficiale tra le parti, che dovrebbe tenersi prima di fine mese. So che il governo è impegnato a mettere in campo tutte le iniziative possibili per arrivare a una soluzione, che richiami gli imprenditori a un’assunzione di responsabilità e scongiuri l’attivazione della procedura di licenziamento dei lavoratori. Da parte mia continuerò a monitorare la vicenda in maniera costante, facendo tutto quanto è nelle mie prerogative per la salvaguardia dei posti di lavoro”.