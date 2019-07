Vertenza Apu in Campania, Di Maio rassicura i lavoratori

Positivo il tavolo sulla vertenza Apu in Campania, svoltosi presso il Ministero del Lavoro e richiesto da Usb che coinvolge oltre 2600 operai. Oggi c’erano circa 300 i lavoratori in presidio, in attesa della decisione. Presente a sorpresa il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio che ha annunciato l’imminente pubblicazione del Decreto Lavoro, in cui sia affronterà anche la vertenza Apu prima che finisca l’estate. Assente invece l’ente Regione Campania che non ha inviato né delegati né ha trasmesso una nota scritta per evidenziare la propria posizione, nonostante la presenza di ben 30 sindaci provenienti da tutte le province: Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha assunto un impegno con gli Apu a trovare le risorse necessarie per l’assunzione dei lavoratori. Il piano prevede l’adeguamento delle piante organiche della pubblica amministrazione che al momento funzionano con un numero di unità ridotte a causa del blocco delle assunzioni e dei vincoli di spesa.