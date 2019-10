Vertenza Apu, i lavoratori: “Dobbiamo risolvere la situazione”

Presidi territoriali sono stati organizzati davanti a quattro capoluoghi campani da parte dei lavoratori di pubblica utilità che chiedono l’immissione di duemila unità lavorative negli uffici della pubblica amministrazione. “Da quasi un anno – si legge in una nota sindacale ‘Usb – Federazione del sociale’ – oltre 2000 ex percettori di ammortizzatori sociali coinvolti in progetti di pubblica utilità presso gli enti locali campani, si trovano in condizioni drammatiche, senza un lavoro stabile, in balia di corsi di formazione e progetti regionali di ricollocamento lavorativo che non hanno portato nessun beneficio”. I precari Apu sono scesi in piazza organizzando dei sit-in davanti alle prefetture di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno. “Registriamo solo l’enorme sperpero di denaro pubblico rispetto ai fondi della programmazione europea 2014-2020, destinati a disoccupati e ad ex percettori di ammortizzatori sociali, che potrebbero soccorrere le Pa locali – scrivono i manifestanti – che oggi, a causa dei pensionamenti e della quota 100, sono in una grave carenza di personale. Nelle scorse settimane si è finalmente aperto il dialogo tra Regione Campania e Ministero del Lavoro proprio attorno alla vicenda Apu, chiediamo una maggiore attenzione da parte dei prefetti campani, al fine di sollecitare una rapida risoluzione di una drammatica vicenda che vede coinvolti 2600 lavoratori Apu e le loro famiglie”.