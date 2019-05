Vertenza American Laundry: esposto della direzione salute della Campania

“La Direzione Salute della Regione Campania presenterà un esposto-denuncia per interruzione di pubblico servizio in merito alla protesta di alcuni lavoratori dell’American Laundry, che hanno bloccato per un giorno la consegna della biancheria in alcuni ospedali”. E’ quanto si legge in una nota della regione Campania. “Non si sono registrate emergenze. Le direzioni delle strutture interessate si sono immediatamente attivate e hanno gestito in maniera efficace le diverse situazioni venutesi a creare, a cominciare dal Cardarelli. – continua la nota. – Si sono invece immediatamente diffuse notizie totalmente false, con aggressioni mediatiche volte ancora una volta a screditare a livello nazionale la sanità campana e il lavoro che si sta facendo. La notizia non è che negli ospedali campani mancano le lenzuola, ma che una ditta, colpita da un’interdittiva della Prefettura, ha messo in campo una protesta irresponsabile con azioni che appaiono al di fuori di qualsiasi norma. Il vero titolo non è l’ennesimo attacco alla sanità campana, ma il fatto che si continua a combattere per la legalità, per la trasparenza, per il rispetto delle regole e contro ogni tipo di ricatto”.