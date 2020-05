Venosa (PZ), arrestato 35enne per tentato omicidio

Con l’accusa di tentativo di omicidio di un giovane di 20 anni, di origine bulgara, accoltellato lo scorso 16 maggio a Venosa (Potenza), i Carabinieri hanno fermato Roberto Russo di 35, con precedenti penali. Le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza – hanno accertato che la mattina dello scorso 16 maggio Russo si era recato nei pressi dell’abitazione del giovane per un chiarimento in seguito a un precedente litigio, scoppiato per motivi banali. e lo ha colpito all’addome con un grosso coltello da cucina. L’uomo è poi fuggito a piedi, ma la sera è stato rintracciato dai militari dell’Arma che lo hanno fermato e trasferito nel carcere di Potenza.