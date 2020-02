Con calci e pugni ha aggredito i carabinieri, intervenuti in un supermercato di Venosa dopo che al 112 era stato segnalato che, in evidente stato di ebbrezza, stava disturbando i clienti: un giovane di 28 anni, originario del Burkina Faso, è stato arrestato in flagranza di reato. Il giovane è accusato di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.