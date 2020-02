Vecchio ma non obsoleto. Ettore Guastalla lascia mamma Rai.

Lo confesso, gli devo molto. Lo apprezzo molto. Lo stimo. Sapere del suo lasciare il lavoro, mi ha messo tristezza e tuttavia però non posso che essere felice per lui, con la speranza che potrà godersi la su pensione, magari dedicandosi a ciò che più ama. Ma è questo il punto: Ettore Guastalla ama il lavoro, ama racconatre e vivere in prima persona i fatti ed i luoghi. Gli devo la prefazione e le belle parole che ha voluto dedicare al mio libro: i giardini di bagh- e babur. Non potevo che affidarla a lui, che ha visto e vissuto le sensazioni di un gionalista embedded per anni. Duqnue lo faccio qui, caro Ettore: grazie di tutto. Grazie per il modello di autorevolezza e competenza che hai lasciato come linea segnata da seguire a chi vuole calcare le tue impronte professionali. Grazie soprattutto per la tua disponibilità. Insomma, mamma rai e Rai news lasciano andare in pensione Guastalla. Ecco il suo annuncio:

Cari amici, visti i vari spoiler apparsi in giro esco allo scoperto: La mia avventura in Rai si e’ conclusa. Ho raggiunto il limite di eta’ e sono stato collocato in pensione. Ho avuto la fortuna ed il privilegio di fare nella vita quello che “avrei voluto fare”. Ho fatto tanto lavoro di redazione, ho fatto il cronista parlamentare, la segreteria organizzativa e tante altre cose. E poi vari anni fa mi sono dedicato a tempo pieno a seguire la Difesa. Ho girato il mondo, conosciuto gente diversa da quella che normalmente frequento. E ho imparato tante cose: che non esiste solo una verita’, che non ci sono guerre giuste o ingiuste, ma solo guerre; che non ci sono punti di vista corretti o sbagliati ma solo differenti e potrei continuare fino ad annoiarvi. Tra le montagne afgane prima di uscire in operazione dalla base Isaf Ice, fob Lavaredo del Gulistan, un giovane tenente dell’esercito afghano mi disse: “mi piace lavorare con gli italiani perche’ ci rispettano’. Che lezione. Dobbiamo rispettare soprattutto quelli che la pensano in modo differente, vivono in modo differente, credono in un Dio differente, hanno la pelle di colore differente, senza annacquare le nostre convinzioni, facendo il nostro dovere fino in fondo, con la penna o il fucile. Nei nostri militari, in giro per il mondo, ho trovato questo spirito. Lo stesso che ritrovo in tanti miei giovani colleghi di lavoro. Vi saluto tutti amici, ovunque vi troviate. Con l’orgoglio di aver servito il Servizio Pubblico.

Grazie Ettore per tutto ciò che hai saputo fare. Naturalmente spero di averti ospite presto dalel mie parti per racconater isnieme la bellezza del nostro mestiere.