Vallo di Diano, al via le iscrizioni ai nido e micronido nell’Ambito S 10

Ancora un importante servizio dal consorzio sociale con sede a Sala Consilina. È stato pubblicato infatti l’Avviso per le iscrizioni di bambini tra i 3 e i 36 mesi ai nidi e micronidi prima infanzia attivi, a gestione associata, nel territorio dell’Ambito S10 per l’anno educativo 2019-2020. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ha la potestà genitoriale, dei bambini residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 nel territorio del Vallo di Diano e Tanagro. Sono ammessi a presentare domanda anche i genitori di bambini non residenti ma domiciliati per motivi di lavoro o di cura di un familiare anziano o disabile residente nel territorio dell’Ambito S10. Gli interessati possono presentare richiesta mediante procedura on-line dal sito del Piano Sociale di Zona, entro le ore 24:00 del prossimo 20 agosto. Un servizio importante pensato non solo per le mamme che lavorano, ma anche per i genitori che non lavorano e che quindi, avendo la possibilità di lasciare i propri bambini al nido, potranno cercare un lavoro, come ha spiegato il responsabile del Piano Sociale di Zona ambito S 10 Antonio Florio.