Vallo della Lucania (SA) – Neonato trovato morto in una valigia

Vallo della Lucania (SA) – Trovato neonato morto chiuso in una valigia. Tutto è accaduto in seguito al ricovero di una donna moldava di circa 30 anni che si reca in ospedale, al San Luca di Vallo della Lucania, con una forte emorragia. da qui per i sanitari è risultato chiaro che la donna aveva appena partorito. Avvisati i carabinieri di vallo dell’accaduto, in seguito ad un controllo nel’abitazione della donna la triste scoperta. Il ritrovamento del neonato senza vita chiuso in una valigia. La procura di Vallo della Lucania ha aperto un fascicolo di indagine per capire se il bambino è nato morto o ha respirato.