Vallo della Lucania (SA), domani Brumotti presenta lo spot del Parco del Cilento

Domani, giovedì 19 settembre alle ore 12.30, il campione di Bike trial Vittorio Brumotti incontrerà il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino e il direttivo nella sede dell’Ente a Vallo della Lucania. L’incontro è aperto alla stampa. Brumotti illustrerà il progetto che lo vede protagonista in qualità di testimonial per il video promozionale del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. La scelta dei luoghi per la registrazione delle riprese video è esclusivamente a cura della produzione di Vittorio Brumotti e non dell’Ente Parco.