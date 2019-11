Vallo della Lucania (SA), Conte: “Stiamo lavorando per un piano strutturale del Sud”

Prima la visita all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania e poi l’intervento al Teatro Auditorium Leo De Berardinis al convegno con i sindaci del territorio per il “Manifesto per il Mezzogiorno – 10 proposte per lo sviluppo delle aree interne e per il contrasto dello spopolamento”. In ritardo rispetto ai tempi previsti, il premier Giuseppe Conte è giunto oggi pomeriggio nel Cilento. “Le dotazioni finanziarie sono cospicue, le dobbiamo sbloccare e accelerare gli investimenti. Abbiamo già introdotto misure specifiche per il Sud in Finanziaria”. Così il presidente del Consiglio Conte che ha fatto riferimento anche all’azione del ministro per il Sud Provenzano e di tutto il governo per elaborare un piano strutturale. “Confido – ha aggiunto il premier – che ce la faremo entro fine anno, se non a fine anno già a gennaio saremo pronti”.