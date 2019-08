Vallo della Lucania, dal 27 al 31 agosto un campo di protezione civile

Anche quest’anno a Vallo della Lucania si terrà un campo scuola di protezione civile, promosso per il terzo anno consecutivo nell’ambito del progetto “Anch’io sono la protezione civile”. L’appuntamento a cui ha aderito l’associazione Misericordia di Vallo della Lucania si terrà al Parco “Stella del Mattino” nel periodo compreso da domani al 31 Agosto. I campi scuola, che festeggiano quest’anno la tredicesima edizione, sono organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato, le Regioni e le Province Autonome, coinvolgendo ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni in almeno cinque giorni all’insegna di attività ludiche e formative. Il campo scuola della Misericordia di Vallo della Lucania è uno degli oltre 40 organizzati in tutta la Regione Campania, di cui 5 dalle sole Misericordie della Regione. Scopo dell’iniziativa è quello di formare i ragazzi e prepararli ad essere cittadini consapevoli, attraverso una sana cultura dei rischi, la condivisione delle buone pratiche di protezione civile, il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva, rendendoli consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Tra gli obiettivi formativi del progetto ci sono quelli di incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico del Parco del Cilento e Diano, favorire la conoscenza dei compiti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, sensibilizzare sul tema dei piani di emergenza, e trasmettere ai ragazzi conoscenze di primo soccorso e di comportamenti da attuare in caso di malori ed infortuni.