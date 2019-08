Vaglio (PZ), venerdì la presentazione di “Note per Iliade”

Insieme al trailer, venerdì 23 agosto (ore 18.00) al Museo Antiche Genti la mostra di Santiago Faraone Mennella delle foto di scena di “Note per Iliade”, film-studio sul noto poema di Omero. Girato nei siti italici e greci della Lucania da Prospero Bentivenga. Il film vede la partecipazione di attori italiani tra i quali la moglie dell’autore, l’attrice Carmen Luongo che ha curato pure la sceneggiatura, e di interpreti con un forte vissuto della drammaticità di un conflitto in quanto provenienti da Paese dilaniati dalla guerra. L’Iliade è considerato uno dei libri capisaldi della letteratura di ogni tempo. Un poema antico avvincente le cui pagine rimangono di estrema attualità. Racconta sì la prima guerra tra Occidente e Oriente, ma tratta pure di temi che non conoscono la limitazione del tempo come l’amore, la pace, il rispetto tra gli uomini. Omero ci parla di pace e del sentimento d’amore che sfida(no) la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, ma il film vuole essere altresì un omaggio alla terra natia dell’autore che afferma:”Il paesaggio della Basilicata ed i suoi molteplici siti archeologici, da Grumento a Metaponto, ricco di scenari diversi e con alcune zone disabitate è parso perfetto per ambientare le gesta dei protagonisti greci e troiani, eroi senza tempo, personaggi archetipo, comparsi all’ inizio della nostra cultura. Ho immaginato Craco, un paese abbandonato, come la rocca di Troia inviolata, mentre l’italico abitato distrutto di Serra di Vaglio come la città sconfitta ed il tempio di Rossano come l’interno della reggia troiana”. Al vernissage della mostra oltre all’ autore di “Note per Iliade” e l’attrice e co-sceneggiatrice Carmen Luongo, saranno presenti il sindaco di Vaglio Antonio Senise, lo scenografo Gaetano Russo e il cinecronista Mimmo Mastrangelo.