Vaccini, la Regione: “In Campania raggiunto il target ministeriale”

Sulle vaccinazioni la Campania “ha raggiunto negli ultimi mesi i target di adempimento ministeriale, superando il 95 per cento di copertura vaccinale per la esavalente, e oltre il 92 per cento per la copertura vaccinale del tetravalente e morbillo, recuperando un gap storico e raggiungendo così l’effetto gregge”. Lo sottolinea in una nota l’ufficio stampa della Regione, ricordando che l’anno scorso è stata istituita l’anagrafe unica vaccinale che raccoglie i dati informatizzati su tutti i nati dal 2001 in poi.