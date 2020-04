Uomo trovato morto in casa ad Atripalda (AV): domani l’autopsia

Verrà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Michele Naccarelli, il 55enne di Atripalda (Avellino) trovato morto ieri sera nella sua abitazione in Contrada Pettirossi. L’uomo aveva un taglio profondo alla testa, come ha accertato il medico legale Elena Piciocchi. Al momento non si esclude alcuna pista nelle indagini avviate dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Il 9 gennaio del 2012, Naccarelli aveva ucciso con sette colpi di pistola la moglie di 45 anni dopo l’ennesimo litigio. Era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, ridotti a 10 in appello. Da alcuni mesi era uscito dal carcere.