Università, il coronavirus cambia il calendario dei test d’accesso. Medicina il 3 settembre

A causa delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della necessità, per gli atenei, di predisporre misure organizzative per consentire lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, è stato varato dal ministero dell’Università un nuovo calendario delle date – che sostituisce integralmente il precedente – per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato. Si parte il 1 settembre con Veterinaria; i test per l’accesso a Medicina sono previsti per il 3 settembre. Ecco il nuovo calendario: corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria martedì 1 settembre 2020, corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana giovedì 3 settembre 2020, corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di Architetto entro venerdì 25 settembre 2020 (la data è definita da ciascun ateneo nel proprio bando), corsi di laurea delle professioni sanitarie (triennali) martedì 8 settembre 2020, corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese giovedì 10 settembre 2020, corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria mercoledì 16 settembre 2020 e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie venerdì 30 ottobre 2020.