Università, De Cristofaro ospite a Fisciano (SA)

Venerdì 6 dicembre, alle ore 14.30, l’organizzazione studentesca Link Fisciano ospiterà all’Università degli Studi di Salerno il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Giuseppe De Cristofaro. “Sarà un importante momento di riflessione per la nostra comunità accademica tutta: studenti, docenti, ricercatori sono invitati a prendere parte alla discussione” dice Giuseppe Luisi coordinatore di Link Fisciano “Crediamo che il dialogo tra le diverse componenti del nostro ateneo sia alla base di una rigenerazione del dibattito accademico”. “C’è bisogno di interrogarsi sul ruolo sociale dell’Università all’interno della società –sostengono fermamente le ragazze e i ragazzi di Link – veniamo da anni di definanziamento agli atenei, al diritto allo studio, ai servizi in generale che dovrebbero garantire un percorso di formazione di qualità con tutele e garanzie”. I percorsi didattici e formativi a disposizione delle studentesse e gli studenti nella maggior parte dei casi rispondono alle esigenze del mercato del lavoro frutto del processo di aziendalizzazione delle Università iniziato già dalla Riforma Gelmini. “Presenteremo al Sottosegretario e ai presenti – si legge nel comunicato – la nostra proposta politica sull’Università del Futuro. Crediamo che ogni “abitante” del campus debba sentirsi chiamato in causa e partecipare all’iniziativa e stimolare il dibattito che il Sottosegretario terrà rispondendo alle domande di studentesse e studenti e di chi ne manifesterà l’intenzione”. Interverranno: Giuseppe De Cristofaro, Sottosegretario al ministero dell’istruzione, Ismail El Gharras, consigliere nazionale degli studenti universitari,capogruppo Link Studenti Indipendenti, Adalgiso Amendola, docente dell’Università degli studi di Salerno e Giulio Aldi, membro dell’ Associazione Dottorati Italiani. A moderare l’incontro Giuseppe Luisi del Link Fisciano.