Universiadi, il 15 giugno l’inaugurazione degli impianti di Baronissi (SA) e Fisciano (SA)

A partire dal 15 giugno prenderanno il via le inaugurazioni degli impianti sportivi realizzati all’interno del campus di Baronissi in vista delle Universiadi. Il completamento delle opere è a buon punto e, già a partire dalla prossima settimana, è prevista la presentazione dei vari interventi realizzati. “Internamente le strutture sono tutte completate”, ha spiegato all’Ansa il rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti. “Al momento sono in corso gli allestimenti e il montaggio delle piste per ospitare il torneo di scherma. Esternamente sono in fase di completando le opere a verde, la sistemazione viaria e qualche rifinitura ma in linea di massima siamo pronti”. Ben avviata anche la macchina dell’accoglienza messa in piedi per ospitare gli atleti provenienti da ogni parte del mondo. Oggi all’Università di Salerno è in programma la seconda sessione di colloqui individuali per selezionare – tra gli oltre 500 candidati – i volontari-studenti. Nella prima fase ne sono stati ingaggiati 75 che fanno già parte della macchina organizzativa. Ieri, tra l’altro, i campus di Fisciano (Salerno) e Baronissi hanno ricevuto la visita del nuotatore Massimiliano Rosolino, impegnato nel tour ’80 voglia di Universiade’. “La sensazione – ha detto il rettore Tommasetti – è che sia rimasto entusiasta in quanto ha colto che qui l’Universiade è all’interno del campus. Questo è il nostro tratto distintivo in quanto abbiamo un rapporto diretto con lo sport. Inoltre si è complimentato per gli investimenti fatti e che resteranno nel tempo. L’Università di Salerno non si è limitata soltanto a fare manutenzione ma ha realizzato anche nuovi impianti sportivi. Il nostro è stato un posizionamento diverso di chi vede nello sport un momento di crescita”.