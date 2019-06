Universiadi, De Luca: “Stiamo vincendo la nostra scommessa”

E’ quasi tutto pronto, siamo ormai al rush finale. Questa è stata una scommessa, una pazzia dire, che stiamo vincendo”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parla così, nel delle Universiadi che inizieranno in Campania il prossimo 3 luglio. “Ricordo che le Universiadi erano destinate al Brasile cinque anni fa, poi il Brasile rinunciò per difficoltà economiche, siamo subentrati con due anni di ritardo e investendo da soli 270 milioni di euro – ricorda – solo per essere ammessi abbiamo dovuto dare 20 milioni di euro. Abbiamo deciso questo grande investimento per dare una svolta radicale all’immagine di Napoli e della Campania, una spinta all’economia dell’accoglienza e poi uno scambio umano, culturale tra migliaia di atleti provenienti da 130 paesi”. “E poi stiamo rifacendo con i soldi della Regione 60 impianti sportivi – conclude – interventi bellissimi, impianti abbandonati da anni che sono rinati. Una rivoluzione che dovrebbe servire a rilanciare un grande movimento sportivo giovanile, soprattutto nei quartieri a rischio per dare ai ragazzi occasioni di assorbimento di sani valori sportivi”.