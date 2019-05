Universiadi, De Luca: “Servono per rilanciare l’immagine della Campania nel mondo”

“Le Universiadi servono a rilanciare l’immagine di Napoli e della Campania nel mondo”. Così il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando della kermesse sportiva in programma dal 3 al 14 luglio in Campania. “Credo che siano un grande evento al quale abbiamo lavorato con grande determinazione, con un investimento enorme da parte della Regione”, ha sottolineato. Per De Luca, le Universiadi servono “per determinare una spinta per il turismo, per l’economia dei nostri territori, per ristrutturare decine d’impianti sportivi”. L’ex sindaco di Salerno ha sottolineato che sono stati “ristrutturati impianti sportivi che erano completamente abbandonati da decenni”. De Luca ha ribadito che le Universiadi “servono per creare un grande movimento sportivo giovanile nei quartieri popolari, per determinare uno scambio umano, culturale tra ragazzi e ragazze di paesi che, magari, sono in guerra. Un’ occasione d’incontro, di scambio, d’umanità, di cultura che avrà un grande lavoro per il futuro”.