Universiadi, De Luca: “L’inaugurazione sarà splendida”

“L’evento inaugurale delle Universiadi ci sarà la sera del 3 luglio nello stadio San Paolo di Napoli. Uno di quegli eventi, firmato da Marco Balich, che rimangono nella memoria, a volte più degli stessi eventi sportivi”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito alle Universiadi, in programma dal 3 luglio su tutto il territorio. “Sarà, per quello che ho avuto modo di vedere – ha affermato – una manifestazione splendida”. “Dobbiamo ancora completare qualcosa sulle Universiadi – ha aggiunto – qualcosa sulla mobilità, tra porto di Napoli e gli impianti sportivi”. “Avremo modo di fare un giro sugli impianti che stiamo ristrutturando – ha sottolineato – Alcuni stanno venendo fuori in maniera eccezionale ed era inimmaginabile. La piscina Scandone, il Palabarbuto, lo Stadio San Paolo”. “E’ un periodo di grandissimo interesse – ha concluso – una regione in movimento, tale da presentarsi a testa alta”.