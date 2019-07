“Abbiamo deciso di impegnarci nella sfida delle Universiadi perché si tratta di un grande evento sportivo e un’occasione anche per esaltare i grandi valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra giovani di diversi Paesi”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alla presentazione dell’Universiade Napoli 2019. “Ma le Universiadi sono però anche un’occasione – ha detto De Luca – per offrire una grande proiezione internazionale a Napoli e alla Campania: this is a land blessed by god (questa è una terra benedetta da Dio, ndr)”. De Luca ha aggiunto, in riferimento a Milano-Cortina 2026: “Come italiani siamo orgogliosi di questo risultato. Siamo pronti a offrire i nostri tecnici e il nostro contributo per raggiungere i loro obiettivi. Non vogliamo che i nostri amici di Milano-Cortina si affatichino e si stressino più del necessario visto che stanno già ragionando su impianti che dovranno essere in funzione tra ben sette anni”.