Universiadi 2019 – De Luca: abbiamo dato prova di efficienza e trasparenza

Napoli – “E’ una sfida a cui non credevano in molti. Abbiamo dato prova di trasparenza e efficienza, fa bene dirlo per sfatare i luoghi comuni”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a palazzo Santa Lucia, a Napoli, a margine dell’incontro di presentazione del programma culturale per le Universiadi che si svolgeranno il prossimo luglio a Napoli, ed in altre città della Regione. Il governatore ricorda lo sforzo economico messo in campo dalla sua Giunta: “Per noi è un dissanguamento finanziario perché investiamo 270 milioni, in gran parte su Napoli. L’occasione, però, deve essere anche quella di rilanciare l’immagine della città”. “Per una decina di giorni Napoli rappresenterà l’Italia nel mondo. – continua De Luca – Abbiamo una grande responsabilità che l’evento riesca in maniera eccellente. Avremo la presenza del presidente Mattarella il 3 luglio per l’inaugurazione allo stadio San Paolo”.