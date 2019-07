Universiade, Italia – Giappone 1-2: decisiva la doppietta di Koyama

Si apre nel peggiore dei modi l’esperienze della nazionale femminile di calcio italiana impegnata nel torneo dell’Universiade. Allo Stadio Arechi di Salerno, infatti, le campionesse in carica del Giappone, si sono imposte con il risultato di 2-1, grazie alla doppietta di Yurina Koyama. Nel primo tempo va in scena un botta e risposta tra le due compagini. Le asiatiche partono meglio e costruiscono le occasioni migliori. Così al 17′ arriva il vantaggio grazie alla numero 17, che fa partire un esterno destro dal limite dell’area trafigge Cappelletti. Da quel momento le azzurre accusano il colpo e rischiano di subire il raddoppio, ma la avversarie non sono precise. La risposta delle ragazze del ct Jacopo Leandri arriva al 29′ quando Eleonora Goldoni, vince un paio di rimpalli e firma il pareggio con un diagonale. Nella ripresa il ritmo cala e le due compagini non riescono a costruire occasioni nette. Al 74′ arriva però il 2-1 delle nipponiche con Yurina Koyama, che raccoglie un pallone in verticale di Sara Imada e di destro beffa Capelletti.