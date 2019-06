Universiade, domani l’inaugurazione del villaggio di Napoli

Lo scenario naturale del Golfo di Napoli e una coreografia che richiama le icone napoletane, come la Sirena Parthenope e il Vesuvio, insieme ai colori dell’Universiade, faranno da sfondo alla cerimonia di inaugurazione del Villaggio Atleti di Napoli. Domani, venerdì 28, alle ore 17, il taglio del nastro presso il Piazzale Razzi della Stazione Marittima di Napoli alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, del Commissario straordinario dell’Universiade Gianluca Basile, del Presidente della Fisu Oleg Matytsin e del Presidente del Cusi Lorenzo Lentini. Inoltre, il Country Manager MSC Crociere Italia, Leonardo Massa, e il Vice Presidente Costa Crociere, Mario Alovisi, daranno il benvenuto a bordo ai circa quattromila, tra atleti e delegati, che alloggeranno sulle navi MSC Lirica e Costa Victoria, ormeggiate nel Porto di Napoli fino al 16 luglio. Le due navi costituiscono un vero e proprio Villaggio galleggiante perfettamente attrezzato per offrire agli ospiti alloggi di qualità, attrezzature necessarie per l’allenamento ma anche relax e intrattenimento. Nei prossimi giorni seguiranno le inaugurazioni degli altri due Villaggi Atleti della 30^ Summer Universiade, a Salerno e a Caserta.