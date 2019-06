Universiade, De Magistris: “Napoli è pronta”

Il porto di Napoli che da oggi accoglie il villaggio delle Universiadi è “luogo di accoglienza degli atleti e di chiunque voglia venire nella nostra città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in occasione dell’inaugurazione del villaggio atleti sulle navi Msc e Costa ancorate in porto. “E’ bella – ha aggiunto De Magistris – questa comunanza di simboli di accoglienza perché per me le Universiadi significano sport, giovani, cultura, pace, solidarietà, amore, rispetto dell’avversario, colori della pelle molto diversi. Avremo qui da 128 paesi 8000 atleti e centinaia di migliaia di persone per l’evento. Napoli si è fatta trovare pronta, nessuno ci credeva, in 10 mesi i napoletani hanno fatto un lavoro enorme e quindi speriamo che vada tutto bene. Chiaramente ci dobbiamo impegnare tutti a diminuire i disagi in città e fare sì che siano di gran lunga i vantaggi, in questi giorni e poi dopo per quello che rimarrà in città”.