Universiade, De Luca: “Dobbiamo fare uno sforzo togliere i rifiuti”

“Mi auguro che chi viene per le Universiadi non trovi rifiuti in giro per la Campania. Sono sicuro che avremo la capacità di presentare l’immagine più bella di Napoli ai rappresentanti dei 130 Paesi, sarebbe un delitto presentarci in condizione penose”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione di due nuovi treni jazz a Napoli. “Ogni Comune – ha detto – deve fare uno sforzo attento per la pulizia e il trasporto. Sono convinto che andrà tutto bene e che sarà occasione di promozione turistica economica straordinaria. Intanto godiamoci decine di impianti che abbiamo ristrutturato, a partire dal San Paolo che è un altro stadio, non più quello che conoscevamo. Lo vedrete il 3 luglio alla cerimonia di inaugurazione”.