Universiade, 11 atleti campani hanno vinto una medaglia

Sono 11 gli atleti campani che all’Universiade hanno vinto una medaglia. Tra gli uomini della pallanuoto che hanno centrato l’oro nell’ultima gara dell’Universiade ci sono Mario Del Basso, Eduardo Campopiano, il figlio d’arte Massimo Di Martire e il capitano Umberto Esposito. Per la pallanuoto femminile che ha conquistato invece l’argento, la colonia campana comprende Carolina Ioannou, Loredana Sparano e Sara Centanni. Dalla pistola mista 10 metri, nel tiro a segno, è arrivato un bronzo tutto campano con il napoletano Dario De Martino e con la sannita Maria Varricchio. Mentre per la partenopea Rebecca Gargano c’è stato l’oro nella sciabola a squadre femminile. Due gradini più in basso invece per Valerio Cuomo, altro illustre figlio d’arte, che ha ottenuto il bronzo nella prova a squadre di sciabola maschile.