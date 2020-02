Unisa, domani e venerdì il XXIX Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche

Si terrà domani e venerdì 14 febbraio al campus di Fisciano, presso il Teatro di Ateneo “Filippo Alison”, la XXIX Edizione del Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, promosso dll’Accademia Italiana di Scienze Merceologiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. Dal titolo “Le Scienze Merceologiche nell’era 4.0”, la due giorni sarà incentrata su “Industria 4.0”, tema analizzato attraverso i binomi di “innovazione e imprenditorialità”, “innovazione, start-up e spin-off”, “tecnologia e innovazione gestionale”, “ricerca e trasferimento tecnologico”, “Qualità 4.0”, intesa come qualità di sistema e di prodotto e sistemi di gestione per la qualità, ed infine sul tema della “Sostenibilità e Corporate Social Responsability”, che prende in esame l’analisi del ciclo di vita, i sistemi di gestione per l’ambiente, i metodi e gli strumenti di ecologia industriale, fino al concetto di economia circolare. Per l’occasione parteciperà al Congresso, ospitato per la prima volta dall’Ateneo di Salerno, il Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), il professore Antonio Felice Uricchio. Il Congresso si aprirà domani alle 9.30 con i saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia a cui seguiranno gli interventi di diversi ospiti, la consegna dei premi ai vincitori del Best Paper Award Aisme 2020 e la tavola rotonda sul tema “Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca”. Saranno affrontati diversi argomenti tra cui le pratiche di sostenibilità nel settore alberghiero e l’utilizzo di sensoristica per la gestione dei dati nelle industrie. Nella giornata di venerdì si parlerà tra l’altro di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, di filiera solidale e della gamification nell’industria del turismo.