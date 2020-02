Unicef, presentate a Potenza le pubblicazioni realizzate per i 30 anni della Convenzione Onu

“L’attività dell’Unicef regionale ha voluto affidare alle pubblicazioni il senso di un impegno per i bambini e gli adolescenti sempre più convinto, non solo per il riconoscimento dei loro diritti nelle aree in cui non sono rispettati, ma anche per una vigilanza sul reale loro rispetto nei Paesi che li hanno accolti nei loro ordinamenti: è un cammino senza sosta per i diritti che noi facciamo con i protagonisti, perché maturi una sempre più diffusa consapevolezza del loro valore come persone”. Lo ha detto la presidente regionale dell’Unicef, Angela Granata, nel corso di una conferenza stampa organizzata per illustrare le pubblicazioni realizzate in collaborazione con le scuole, per i 30 anni della Convenzione Onu dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La pubblicazione “Bullismo, Cyberbullismo e Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” si riferisce al Congresso del 6 aprile 2019, organizzato in collaborazione con l’associazione “Il Cielo nella stanza”. La pubblicazione del “Catalogo agenda 2030-obiettivi del terzo millennio” e della “Convenzione Onu 1989-2019” ha invece “fatto sintesi delle attività laboratoriali svolte nelle scuole, in collaborazione con Art&venti 2012”. Sono stati presentati, è scritto in una nota, anche il report “Piano d’azione regionale 2019” e il “Piano d’azione regionale 2020 del Comitato regionale dell’Unicef Basilicata”.