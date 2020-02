Unibas, la Scuola di specializzazione in Beni archeologici festeggia 30 anni

La Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell’Università della Basilicata “celebra quest’anno il suo trentennale e continua a rappresentare un punto di riferimento importante per la formazione degli archeologi, che da tutte le parti d’Italia scelgono l’Università degli Studi della Basilicata, Matera e il Sud per ultimare la loro formazione professionale, in controtendenza con quanto si registra ormai da anni”. Così, attraverso l’ufficio stampa dell’Ateneo lucano, la direttrice della Scuola, Francesca Sogliani, presentando la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, in programma martedì 25 febbraio, alle ore 16.30, al campus di Matera. “L’attenzione rivolta dal corpo docente ai diversi ambiti disciplinari che spaziano dall’archeologia, alla diagnostica, alla legislazione e alla comunicazione del patrimonio archeologico – ha aggiunto – sono solo alcuni degli aspetti che contribuiscono a fare della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera una delle eccellenze del Sud”.