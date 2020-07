Un’estate in riva al fiume sul Bussento a Sanza e ai Capelli di Venere a Casaletto Spartano

Acque cristalline, vegetazione incontaminata, cascatelle e lidi bianchissimi: molti corsi d’acqua regalano accessi per fare il bagno e rilassarsi al sole. Sono un’alternativa low cost alle spiagge costiere ma richiedono una maggiore attenzione per la presenza di correnti e di fondi acciottolati e spesso scivolosi. Quel che offrono le spiagge dei fiumi però sono scorci paesaggistici unici da scoprire e da fotografare. Ecco 8 località balneabili lungo i fiumi da nord a sud d’Italia, mete amate da chi pratica canyoing e trekking ma anche da chi cerca il fresco e un po’ di avventura. A Sanza, nel cuore del Cilento, dove sorge il fiume carsico più lungo d’Europa, il Bussento, alla località Ponte dell’Abate, ci si può immergere in un passato di storia e di cultura e poi le acque limpide del Bussento. Un’area attrezzata ospita i turisti. La bellezza del bosco vetusto Centaurino fa da cornice ad un luogo unico. Se si risale in fiume ci si trova dinanzi uno spetatcolo straordinario fatto di cascate e poi a monte l’Affunanturo di vallevona. Una cavità carsica incredibile per la sua bellezza ricca di flora e biodioversità. Poco più a valle, la spettacolare cascata Capelli di Venere che si trova a Casaletto Spartano nel Cilento, uno scenario unico tra cascatelle ricoperte da muschi verdeggianti e fiabeschi. La cascata è in realtà un insieme di sottili getti d’acqua che nascono dal rio Bussentino, un affluente del fiume Bussento, e formano pozze naturali all’interno delle quali è possibile anche fare il bagno e farsi massaggiare dal getto. E’ un piccolo angolo di paradiso e di benessere nell’area attrezzata Capello, creata in mezzo alla natura e a un fitto sottobosco. Le due località si raggiungono percorrendo la superstrada che da Padula-Buonabitacolo arriva a Sanza e da qui si seguono le indicazioni. Per i capelli di venere invece uscita Caselle in Pittari poi; da qui, si prende la statale fino a Casaletto Spartano e si seguono le indicazioni stradali per la cascata.