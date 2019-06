Under 21, Italia- Polonia, c’è il sould out. Stasera casse chiuse

Le previsioni della vigilia sono state confermate. Per la seconda volta consecutiva, l’Italia, impegnata questa sera contro la Polonia (ore 21.00) al Dall’Ara di Bologna, potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi, che proveranno a spingere gli azzurri verso il passaggio del turno. Secondo i dati ufficiali, infatti, rimangono in vendita -online e nei punti vendita Vivaticket- poche centinaia di biglietti e sarà raggiunta la capienza massima dell’impianto pari a 29.580 spettatori, come avvenuto nell’esordio contro la Spagna. I botteghini resteranno chiusi e bisogna recarsi allo stadio solo se si possiede il biglietto. Non è possibile, inoltre, accedere all’impianto se si possiede un coupon promozionale. Da questo momento in poi sono validi esclusivamente per comprare un biglietto per le prossime sfide, in base alle disponibilità degli stadi e fino ad esaurimento dei posti. Quando l’Italia chiama, il pubblico risponde sempre presente. Perchè la passione e l’entusiasmo per la Nazionale coinvolge tutti e si tramanda in ogni generazione.