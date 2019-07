Under 21, Fabian Ruiz miglior giocatore del torneo. Ecco tutti i suoi predecessori

L’Europeo Under 21 si è chiuso ieri con il successo della Spagna per 2-1 sulla Germania. Tra le Furie Rosse, decisiva la prestazione del giocatore del Napoli, Fabian Ruiz, che siglato la rete del vantaggio nel primo tempo e ha propiziato con un suo tiro il raddoppio di Olmo nella ripresa. Il classe ’96 ha ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo. Nel corso della storia il riconoscimento è stato assegnato a giocatori che hanno avuto una grande carriera, contraddistinta dai numerosi trofei conquistati e da altri che sono stati protagonisti in club meno prestigiosi. Nel primo gruppo rientrano senza dubbio gli italiani Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo e Alberto Gilardino, campioni del mondo nel 2006, gli spagnoli Manolo Sanchis, Juan Mata, Thiago Alcantara, Dani Ceballos, Francesc Arnau e Manolo Sanchís Hontiyuelo, il tedesco Rudi Voller, il francese Laurent Blanc, il portoghese Luis Figo, il ceco Petr Cech e l’olandese Klaas- Jan Huntelaar. Nel secondo, invece, rientrano il jugoslavo Vahid Halilhodzic, l’ucraino Anatoliy Demayanenko, l’inglese Mark Hateley, l’italiano Sergio Buso, lo svedese Marcus Berg e l’olandese Royston Drenthe. Il numero 6 dei campioni d’Europa, a causa delle esperienze fatte fino a questo momento non può essere inserito in questa speciale classifica. L’ex Betis Siviglia, però, grazie alle sue straordinarie prestazioni, ha smentito lo scetticismo iniziale sul suo conto, da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, che contestavano il club partenopeo di aver speso una cifra troppo alta (30 milioni) per acquistarlo. Il tempo, però, ha dato ragione ai dirigenti del club azzurro e all’allenatore Carlo Ancelotti, che lo ha schierato come titolare nella scorsa stagione. Il centrocampista spagnolo, dunque, rientrerà dalla vacanze, dopo aver conquistato questo trofeo, che certifica la sua crescita a livello internazionale. Il prossimo obiettivo, invece, dovrà essere quello di esprimersi con maggiore continuità con la maglia del Napoli per iniziare entrare nel gruppo dei giocatori che hanno avuto una grande carriera.