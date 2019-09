UNCEM Campania chiede lo sblocco delle risorse disponibili per gli enti montani

Si è svolto ieri, presso la sede dell’Osservatorio dell’ Appennino Meridionale a Fisciano, un proficuo incontro tra la Regione Campania – Assessorato Agricoltura, Foreste e Caccia e pesca ed UNCEM Campania. Presenti: il Consigliere delegato On. Nicola Caputo, la Dirigente della UOD FORESTE dott.ssa Flora della Valle, il presidente prof. Vincenzo Luciano presidente UNCEM Campania e tutti i rappresentanti degli Enti Delegati con Presidenti, Sindaci, Amministratori, e RUP delle Comunità Montane e Amministrazioni Provinciali della Campania. Al termine dell’incontro il consigliere delegato ha preso in carico la tempestiva risoluzione dei seguenti argomenti:

1. Questione CISOA e situazione debitoria degli anni 2012, 2013 e 2014 di alcune comunità montane da definire in un incontro del 9 ottobre prossimo alla presenza dell’Assessore al Bilancio.

2. APQ 2018-2019 chiusura in tempi celeri della procedura e liquidazione delle somme relative al 2018, attuale disponibilità 16 milioni di euro.

3. Riparto delle risorse AIB 2019, di 4,5 milioni di euro, con una sollecitazione alla protezione civile regionale per velocizzare l’accredito agli Enti.

4. Attivazione del tavolo tecnico con cadenza mensile per monitorare l’andamento delle attività di programmazione e rendicontazione.

5. L’inclusione nella nuova programmazione PSR 2021-2027 di progetti di interesse forestali.

6.l’attivazione del tavolo per definire il percorso di stabilizzazione e del turn over.

L’intera assemblea ha ribadito con forza di procedere nell’immediato a sbloccare le risorse disponibili, e confida in un clima di stretta collaborazione istituzionale per dare slancio ad un settore che, come ribadito dal Cons. Del On. Nicola Caputo, è vitale per la Campania.