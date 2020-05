Una svolta, forse, nella lotta al terrorismo islamico. L’annuncio è di ieri sera. I servizi di sicurezza iracheni hanno catturato Abd Nasser Qardash, indicato come il successore di Abu Bakr al Baghdadi alla guida dell’Isis, dopo la sua morte a seguito di un blitz americano in Siria nell’ottobre scorso. Se confermata la cattura di Abdul Nasser Qardash potrà rappresentare la maggiore ferita inferta ai seguaci del Califfato. Nasser Qardash è considerato infatti il più probabile candidato per la successione di Abu Bakr Al Baghdadi alla guida del gruppo terroristico Stato islamico. Qardash fa parte del Consiglio dei delegati del gruppo terroristico nell’area. Fonti militari confermano che l’arresto è arrivato dopo un’accurata indagine dei servizi di intelligence nazionale iracheno. “Qardash – riportano i servizi iracheni – ha ricoperto posizioni di leadership nell’organizzazione sin dai tempi di Al-Zarqawi, fino a raggiungere il ruolo di capo del comitato delegato sotto il califfato di al Baghdadi, e ha guidato le battaglie a Baghuz”.

Non risulta, tuttavia, chiaro il suo ruolo attuale nell’organizzazione terroristica. Il capo annunciato alla guida dell’Isis è Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi; in realtà è conosciuto anche con diversi alias tra cui Haj Abdullah, Abu Abdullah al-Qurashi e Abdullah Qardash ma non Abdul Nasser Qardash. Intanto, nelle ultime settimane, le autorità irachene hanno stretto contatti sia con le Forze democratiche siriane (Fds) a maggioranza curda che con il governo di Damasco per scambiarsi informazioni d’intelligence nella lotta contro lo Stato islamico. Il generale Tahsin Khafaji, portavoce del comando operativo congiunto iracheno, ha riferito che il governo iracheno è in stretto coordinamento con la vicina Siria in due modi: in primo luogo con le Fds tramite la coalizione a guida statunitense per scambiare informazioni d’intelligence e riguardanti i prigionieri dell’Is nelle carceri gestite dalla Fds e in secondo luogo con Damasco, in quanto l’Iraq è parte dell’organismo operativo che il ministro della Difesa siriano ha istituito per condividere informazioni d’intelligence contro l’Is. Il citato organismo operativo è composto da Iran, Russia, Iraq e Siria ed è stato creato nel 2015. L’Iraq sta vivendo nelle ultime settimane una ripresa significativa delle attività terroristiche dell’Isis in diverse aree del paese. Ciò ha spinto Baghdad a lanciare numerose operazioni militare alle quali prendono parte sia le forze armate irachene che le Forze della mobilitazione popolare (Pmu) sciite. Le ultime stime, riferita da Center for global policy, l’Isis attualmente conta su 3.500-4.000 combattenti operativi e circa 8.000 militanti inattivi in Iraq, dove la sconfitta ufficiale dell’organizzazione terrorista è stata annunciata nel 2017.