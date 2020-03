Una giornata drammatica ieri nel salernitano. Morte 4 persone per coronavirus.

Una giornata drammatica ieri nel salernitano per l’emergenza coronavirus. In 24 ore ben 4 vittime. L’ultima vittima è un uomo di 74 anni ospite della casa di riposo di Sala Consilina, risultato positivo al tampone del Covid-19. L’uomo era originario di Rivello in provincia di Potenza. Nel complesso sono 16 i casi registrati nella struttura, tra cui 11 degenti e 5 operatori. Ieri sono decedute altre 3 persone con Coronavirus nel Salernitano; il 57enne capo distaccamento del Comando dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina Luigi Morello, poi un anziano di 84 anni di Scafati, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Mauro Scarlato” e un anziano di 83 anni della frazione Passiano di Cava de’ Tirreni, che era ricoverato all’ospedale di Oliveto Citra.