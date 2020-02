Una delegazione dell’Ordine Mauriziano ha visitato il Reggimento Guide di Salerno

Ieri il Delegato per la Campania degli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia, nella veste di alto rappresentante dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Avv. Comm. Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, accompagnato dal Segretario della Delegazione, Gr. Uff. Rodolfo Armenio, ha visitato il Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) in Salerno ricevuto dal Comandante, Col. Daniele Cesaro. La visita ha tracciato un bilancio sulle attività di donazione umanitaria svoltesi in Libano durante l’Operazione Leonte XXV lo scorso anno, nell’ambito della Missione Unifil, dove le Guide, grazie al supporto dell’Ordine Mauriziano, hanno veicolato abiti, cancelleria e giocattoli ai bambini della provincia di Tiro, ed è stata l’occasione per pianificare nuove attività di cooperazione che si concretizzeranno, sempre in Libano, nelle prossime settimane, quando il Cappellano Militare del Reggimento, don Claudio Mancusi, andrà a consegnare altri aiuti. In particolare la Municipalità di Yanouh, nel distretto amministrativo di Tiro, ha voluto concedere la cittadinanza onoraria alla Delegazione Campana dell’Ordine in segno di ringraziamento ed apprezzamento per l’attività svolta. La visita, infine, ha sottolineato anche il rapporto storico tra l’Ordine Mauriziano ed il Reggimento Cavalleggeri Guide, di fondazione sabauda, che ha annoverato tra i suoi comandanti numerosi alti ufficiali insigniti dell’Ordine stesso.