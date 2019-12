Un Premio per le donne del Made in Italy

La ricerca presentata fa parte dell’iniziativa del movimento ‘Io sto con il Made in Italy’, giunto alla terza tappa, avviato dal giornalista Klaus Davi e sostenuto da diverse istituzioni ma soprattutto dalle PMI italiane. La campagna, lanciata ufficialmente lo scorso marzo alla Camera, si prepara a tutelare gli interessi delle aziende italiane all’interno del prossimo parlamento europeo. Giulio De Rita (ricercatore del CENSIS), ha presentato la Ricerca CENSIS sul percepito delle Eccellenze italiane. Un programma ricco che ha visto, inoltre, la presentazione della prima edizione del Premio ‘Donne per il made in Italy’, ovvero il conferimento di una speciale onorificenza a sette importanti imprenditrici italiane che si sono distinte per la capacità di innovare e contribuire in maniera significativa alla crescita dell’economia italiana: – Barbara De Rigo, direttore marketing house brand De Rigo Vision; – Maura Latini, amministratore delegato COOP Italia; – Rossella Liberti, cofondatrice di Picogrammo, Gruppo Liberti; – Chiara Lungarotti, amministratore delegato Gruppo Lungarotti; – Valentina Mercati, vicepresidente del Gruppo Aboca; – Giannola Nonino, presidente di Nonino Distillatori; – Alessia Zucchi, ceo Oleificio Zucchi. Il convegno è nato sotto il marchio #iostocolmadeinitaly, la campagna ideata e creata proprio da Klaus Davi, che propone al centro dell’agenda politica il Made in Italy, con lo scopo di dar vita ad una legge che tuteli l’eccellenza italiana.