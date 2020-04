Un messaggio televisivo per tutte le famiglie da Papa Francesco

“Celebriamo in modo davvero insolito la Settimana Santa, che manifesta e riassume il messaggio del Vangelo, quello dell’amore di Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre città, risuonerà il Vangelo di Pasqua”, lo ha detto Papa Francesco nel suo videomessaggio. Un messaggio televisivo per tutte le famiglie, italiane e del mondo, per la settimana della Pasqua che arriva ai tempi della pandemia da coronavirus.

Il Papa ha ricordato le parole dell’apostolo Paolo: “Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e resuscitato per loro’”. E “In Gesù risorto, la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera. È la speranza – ha sottolineato il Papa di un tempo migliore, in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza: la speranza non delude; non è un’illusione, è una speranza”. “Gli uni accanto agli altri, nell’amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni un tempo migliore”, ha esortato il Papa, ringranziando “per avermi permesso di entrare nelle vostre case. “Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega, perché il Signore ci liberi tutti presto dal male”, ha aggiunto, concludendo con il suo saluto: “E voi, pregate per me. Buona cena. A presto!”.