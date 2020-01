Un dollaro per ogni iraniano. Taglia da 80milioni per chi uccide Trump

Una folla oceanica ieri in Iran per il giorno del lutto e dei funerali del generale Soleimani. Tra l’enorme massa di persone spuntano le bandiere rosse di chi, nella città natale del leader ucciso da un raid Usa, chiede vendetta per l’attacco. La folla lancia slogan contro gli Stati Uniti di Trump, ma anche contro Israele e la Gran Bretagna. “Se gli Usa non se ne andranno dal Medio Oriente – è uno dei messaggi più forti che trapelano da Teheran – per gli americani sarà un nuovo Vietnam”. Poi l’annuncio: “L’Iran ha 80 milioni di abitanti. In base alla popolazione iraniana vogliamo raccogliere 80 milioni di dollari, come ricompensa che chi si consegnerà la testa del presidente Trump”. E’ questo l’annuncio dei partecipanti alla cerimonia funebre del comandante delle forze di Quds Qassem Soleimani. Nell’annuncio è stato fatto invito a ogni iraniano a donare un dollaro per la taglia sulla testa del presidente americano che ha ordinato il raid per assassinare Soleimani. Sul fronte politico la vera novità è che alla tv iraniana è arrivato l’annuncio che Teheran ha preso la decisione per una nuova riduzione degli impegni previsti nell’accordo del 2015 sul nucleare, uscendo di fatto dall’intesa di Vienna. Teheran, in particolare fa un passo indietro sulle “final key restriction”, le norme a proposito del numero massimo dei reattori nucleari e l’arricchimento dell’uranio. L’Iran, però, si è detto pronto a continuare a cooperare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e a tornare nell’ambito degli impegni dell’accordo di Vienna se le sanzioni contro il Paese saranno tolte. “Con il quinto step della riduzione dei suoi obblighi, l’Iran abbandona l’ultima limitazione pratica in base al Joint Comprehensive Plan of Action, che riguarda il numero delle centrifughe”, ha scritto il governo iraniano in una nota ribadendo la volontà di proseguire la collaborazione con l’Aiea.