Un arresto per droga a Rionero in Vulture (PZ)

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Rionero in Vulture (Potenza), perché nella sua casa sono stati trovati 200 grammi di hascisc. L’uomo, che ha precedenti per droga, è accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato fermato dopo che i Carabinieri lo hanno visto avvicinarsi a un’auto “con fare circospetto”. I militari sono intervenuti e gli hanno trovato un pezzo di hascisc di circa un grammo. Nella sua casa, poi, in un frigorifero, i Carabinieri hanno trovato tre “panetti” di hascisc, un bilancino di precisione, un coltello e forbici “ancora intrise di droga”, oltre a materiale per confezionare le dosi.