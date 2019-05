Un arresto per droga a Lavello (Pz)

Trovato in possesso di undici grammi di cocaina, a Lavello (Potenza), un uomo di 69 anni, con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. La droga è stata scoperta durante una perquisizione nella sua abitazione. I militari dell’Arma hanno sequestrato 1.075 euro in contanti, provento – secondo gli investigatori – dell’attività di spaccio.