Un altro positivo in Basilicata: sono 12

Sono saliti a 12 i contagiati dal coronavirus in Basilicata: dei dieci tamponi esaminati nell’ospedale “San Carlo” di Potenza, infatti, uno è risultato positivo. Lo ha reso noto la task force regionale. Il campione positivo proviene dalla provincia di Potenza. E’ di Moliterno l’ultima persona contagiata da coronavirus in Basilicata. Si tratta di una donna 50enne, residente nel paese moliternese, che da ieri si trova ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. Pare che la persona contagiata, già da diversi giorni, non usciva di casa per uno stato influenzale. Sono in totale dodici in Basilicata, oltre all’uomo di Irsina che non rientra nel conteggio (perchè ha effettuato il tampone fuori regione, da quanto si è appreso). Il primo caso ha riguardato un 46enne di Trecchina lo scorso 2 marzo. Poi successivamente, il 6 marzo, il contagio rilevato su due docenti dell’Università della Basilicata che erano rientrati da Udine (di cui uno residente in Basilicata). Successivamente, il contagio del Prefetto di Matera e poi l’8 marzo di un uomo di Matera. Dopo qualche ora, il quinto caso, rilevato sul figlio dell’uomo materano. Il 9 marzo gli altri due tamponi positivi su due persone di 39 e 33 anni di Genzano di Lucania, che nelle settimane scorse avevano fatto un viaggio a Milano. L’altra sera la notizia del 70enne di Potenza risultato positivo al tampone. Qualche sera fa la notizia dei due contagiati di Potenza, per un totale di 10 casi. Ieri la donna di Matera risultata positiva, in serata la notizia da Moliterno.