Umberto Guidoni e Filippo Nigro ospiti a UnisaOrienta

Giornata caratterizzata da una testimonianza molto interessante, quella di ieri, per gli studenti che hanno preso parte alla 16esima edizione di UnisaOrienta, l’evento di orientamento di Ateneo promosso dal Centro Caot per presentare l’offerta dei campus di Fisciano e di Baronissi. Ospite della quarta giornata dell’evento è stato Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Attraverso le immagini a bordo dello Space Shuttle, Guidoni ha idealmente condotto gli studenti in un viaggio dalla Terra verso mondi inesplorati. “State per intraprendere un viaggio, forse il più importante della vostra vita, ed è di viaggi che vi voglio parlare – ha detto Guidoni ai ragazzi in aula -. Per la mia generazione lo spazio era un sogno, oggi è una realtà che forse diventerà l’ambiente nel quale lavorerete o trascorrerete le vostre vacanze. In questi 50 anni abbiamo iniziato a fare i primi passi ma la vostra generazione farà i prossimi”. L’astronauta ha commentato le immagini suggestive della Terra vista dallo spazio: “è uno spettacolo che tiene incollati al finestrino, vedere la luna che sorge dietro la terra è incredibile ma abbiamo visto anche la deforestazione, gli incendi in Australia, in pratica il modo in cui trattiamo il nostro ambiente”. In riferimento alla sua esperienza ha sottolineato: “Ci sono 15 paesi che hanno partecipato alla realizzazione della missione, tra questi anche l’Italia. E per il futuro la Nasa vuole tornare sulla Luna, l’obiettivo è realizzare una stazione da dove cominciare le esplorazioni. La data è fissata per il 2024. Ma sarà solo un punto di passaggio perché si punta su Marte”. La quinta giornata di UnisaOrienta oggi, a conclusione della prima settimana dell’evento, vedrà la presenza di un altro gradito e interessante ospite: l’attore Filippo Nigro che incontrerà gli studenti in Ateneo e parlerà loro della sua carriera, dando anche importanti consigli e suggerimenti.