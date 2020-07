Turisti romani positivi a Capri, Lembo: “Non ci sono focolai sull’isola”

Tre giovani in vacanza nell’ultimo fine settimana nell’isola di Capri sono risultati positivi al coronavirus; facevano parte di una comitiva di 8 giovani romani (quattro ragazzi e quattro ragazze) che hanno soggiornato in una casa vacanza. Lo si apprende da fonti della Asl Napoli 1. Si è subito messa in moto l’indagine epidemiologica attraverso il personale della Asl in servizio nell’isola per tracciare i movimenti ed individuare eventuali contatti stretti. I tamponi, si apprende, sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ragazzi poichè uno dei turisti aveva la febbre. Si cerca di ricostruire anche il percorso di una ragazza del gruppo che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un’altra località balneare campana. Si lavora anche per accertare se i ragazzi fossero giunti nell’isola già in fase di contagio. La gita a Capri si è svolta tra il 16 e il 19 luglio. Della comitiva facevano parte 8 giovani, “ragazzi e ragazze di Roma ed è stato già effettuato il contact tracing. Al loro rientro nella Capitale due sono risultati febbrili la sera del 20 luglio e il 21 luglio sono stati eseguiti tutti i tamponi”, fa sapere l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. “I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, sono di 3 casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena – prosegue l’Unità di Crisi -. Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il Seresmi”. “Non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese” e sull’isola “non vi sono né casi positivi né focolai”. Lo dice il sindaco di Capri, Marino Lembo, in relazione ai tre giovani turisti romani risultati positivi dopo i tamponi effettuati a Roma e che hanno soggiornato nell’isola azzurra nel fine settimana in una casa vacanza. Lembo fa sapere di essere in contatto con l’autorità sanitaria, l’Asl Na1, alla quale è stato trasmesso l’esito da parte della Asl di Roma, in virtù dei protocolli di tracciamento dei flussi in transito sul territorio nazionale”. Spiega il primo cittadino caprese: “La tracciatura del percorso effettuato dai positivi, appena avuta notizia, è immediatamente iniziata da parte dell’Asl Na1”. Intanto è in isolamento controllato in una villetta un turista arrivato ad Anacapri da Dubai e che ha raggiunto tre suoi amici nel comune isolano; sottoposti a tampone sono risultati negativi.