Turismo – Situazione critica, il 25% delle aziende chiuderà

Il turismo sta vivendo una situazione “molto critica”. Le aziende del settore, colpite duramente dall’emergenza coronavirus, chiedono al Governo “un’attenzione dedicata” per affrontare le inevitabili conseguenze del Covid nei prossimi mesi. E’ quanto ha affermato il presidente di Federturismo, Marina Lalli, a margine di un convegno sulla crisi del turismo che si svolge nella sede dell’associazione Civita. “Servono misure specifiche – ha detto Lalli ad Askanews – accompagnare le aziende per uscire da questa situazione di stallo. Dalle nostre prime indagini emergono risultati non confortanti: il 25% delle aziende non ce la farà ad arrivare entro fine anno”. Anche sul versante del lavoro il quadro si presenta assai complicato. Sono 4,5 milioni gli addetti del settore, che rappresenta il 13% del Pil. I lavoratori stagionali sono da sempre un elemento fondamentale, soprattutto nei mesi estivi. Federturismo chiede all’esecutivo interventi ad hoc, a partire dalla “decontribuzione sulle assunzioni – ha aggiunto Lalli – così come sarebbe auspicabile rivisitare l’impianto generale delle norme sul lavoro”.