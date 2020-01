Turismo – Per conoscere il territorio nasce la “Tre T del Cervati”, Territorio, Tradizione e Tutela.

Sanza (SA) – Nasce ed è già operativa la nuova Associazione culturale e turistica operante nei settori culturale, turistico e ricreativo, denominata “Le Tre T del Cervati”, Territorio, Tradizione e Tutela. La finalità che l’associazione si propone è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico e sportivo dilettantistico del territorio in chiave sostenibile e responsabile. Particolare attenzione viene riservata alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. Lo Scopo dell’Associazione è quello di realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, informativi, di divulgazione, di ricerca ed di aggiornamento al Turismo responsabile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettività attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali e ambientali. Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Già avviate le attività di conoscenza escursionistica del territorio e nelle prossime settimane sarà attivato uno specifico percorso educativo-formativo per le scuole. L’Associazione intende infatti promuovere iniziative utili alla tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati. Tutte le informazioni e per prenotare escursioni sulla vetta della Campania, il Monte Cervati, basta contattare l’associazione sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/treTdelCervatisanza