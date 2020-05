Turismo, in Costiera Amalfitana gli italiani prenotano a gennaio e febbraio

Apriranno la stagione estiva dal primo giugno le grandi catene di alberghi nei Comuni della Costiera Amalfitana, tra cui Positano, Ravello e la stessa Amalfi. “Le prenotazioni non sono certo quelle di un anno fa, ma sono partite e riguardano ovviamente soprattutto famiglie e coppie italiane, la maggior parte campane – spiegano fonti delle amministrazioni locali – a conferma del fatto che per ora ci si aspetta un turismo di prossimità. Il dato insolito è che si registrano prenotazioni anche a gennaio e febbraio, che in generale erano mesi caratterizzati dal turismo ‘orientale’, soprattutto da cittadini cinesi e giapponesi”.