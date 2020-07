Turismo, in Campania nasce il comitato tecnico scientifico

Sono 24 i Distretti turistici della Campania che, dalla prossima programmazione dei Fondi Fesr 2021-2027, saranno riconosciuti come enti intermedi per poter accedere alle somme messe a disposizione per lo sviluppo del settore. Con il nuovo regolamento del Fondo di Coesione Fesr, i Distretti Turistici saranno protagonisti della nuova programmazione comunitaria 2021/2027 per la valorizzazione culturale e turistica del territorio, con particolare riguardo al turismo sostenibile. Il fondo finanzierà fino al 50% a fondo perduto tutte le iniziative imprenditoriali di partenariato pubblico-privato sviluppate nei Comuni dei Distretti Turistici. I distretti turistici in Campania sono 24: Distretto Turistico Ager Nolanus, Distretto Turistico Alta Irpinia, Distretto Turistico Appia Antica, Distretto Turistico Aversa Normanna – Campania Felix, Distretto Turistico di Capri Isola Azzurra, Distretto Turistico del Cilento – Sele – Tanagro – Valle di Diano, Distretto Turistico “Cilento Blu”, Distretto Turistico della Costa D’Amalfi, Distretto Turistico Flegreo, Distretto Turistico del Golfo di Policastro, Distretto Turistico “Irpinia del Principe e dei Tre Re”, Distretto Turistico “Isola di Procida”, Distretto Turistico “Isola verde d’Ischia”, Distretto Turistico del Litorale Domizio, Distretto Turistico del Matese, Distretto Turistico “Napoli Parthenope”, Distretto Turistico Partenio, Distretto Turistico “Penisola Sorrentina”, Distretto Turistico di Pompei – Monti Lattari – Valle Sarno, Distretto Turistico “Riviera Salernitana”, Distretto Turistico Sele – Picentini, Distretto Turistico di Vallo di Lauro – Antico Clanis, Distretto Turistico “Viaticus”. Per il coordinamento dei 24 distretti turistici, è nato anche il comitato tecnico scientifico di cui fanno parte: Angelo Chianese del Distretto Alta Tecnologia Beni Culturale, Adele Caldarelli, direttrice del Dipartimento di Economia e management dell’Università Federico II di Napoli, Francesco Coppola, vicepresidente del Laboratorio Qvqc, Mariano D’Amore dell’Università Parthenope di Napoli, Dipartimento Studi Aziendali ed economici, Carlo De Vito, presidente Fs Grandi Stazioni e Presidente FS Sistemi Urbani, Annalaura di Luggo, consigliere delegato della Fiart Mare., Lorenzo Lentini del Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale Sport Universitari, Assunta Moccia del Consiglio di amministrazione della Bcc di Napoli e già vicepresidente Nazionale di Confindustria Giovani, Alfonso Morvillo, direttore dell’Istituto di Ricerca Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Cnr, Francesco Pinto, segretario generale dell’Asmel, Antonio Verga, presidente del Conservatorio di Benevento, Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Sebastiano Giordano, segretario amministrativo e responsabile affari legali.